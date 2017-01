Oettinger justifica su posición de haber sancionado a España por el déficit: "Las normas se deben cumplir"

9/01/2017 - 20:24

El comisario alemán Günther Oettinger ha defendido este lunes su posición a favor de haber multado a España por haber incumplido su objetivo de déficit en 2015 porque las normas "se deben cumplir" pese a que finalmente el Ejecutivo comunitario acordó a finales de julio cancelar la multa tanto para España como a Portugal.

Así lo ha asegurado durante un intercambio de preguntas con las comisiones de Presupuesto, Control Presupuestario y Asuntos Legales de la Eurocámara, para sondearle sobre la nueva cartera de Presupuesto y Recursos Humanos del Ejecutivo comunitario que el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, le ha pedido que asuma tras la salida de la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, Kristalina Georgieva.

El comisario ha recordado que las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento fueron "reforzadas" tras la crisis económica y "se deben cumplir", en respuesta a una pregunta de la eurodiputada socialista, Inés Ayala, que le ha reprochado su posición a favor de imponer una sanción a España pese a los enormes sacrificios que ha hecho y frente a la postura contraria de la mayoría de sus colegas en la Comisión.

"Todas estas normas se deben cumplir", ha defendido, restando importancia a las críticas desde España y Portugal, que también podían haber perdido fondos estructurales europeos.

"Ahora nos critican desde España y Portugal pero también tenemos argumentos de países como Holanda, Finlandia, Alemania y otros. El papel de la Comisión es garantizar que esa división (entre posiciones) no crece y se minimiza", ha rebatido el comisario alemán, que ha incidido en que algunos se han preguntado "si todas las normas se iban a tirar por la borda".

Oettinger ha dicho "respetar", con todo, la postura de la eurodiputada socialista, dada "la importancia de los fondos estructurales para Portugal y España". "Soy muy consciente de esto. Veo las inversiones en estos países y sé que sin los fondos europeos, muchos programas simplemente no funcionarían", ha remachado.

El comisario alemán ha rechazado que su nacionalidad alemana haya tenido alguna influencia en su postura. "No soy un representante del Gobierno alemán en la Comisión. Soy un comisario europeo", ha zanjado, insistiendo en su "responsabilidad europea". "Ser de Alemania no ha tenido una particular influencia aquí", ha concluido.

El ministro de Economía alemán, Wolfgang Schäuble, presionó de hecho a "los comisarios populares europeos" antes de la reunión del Colegio de Comisarios a finales de julio para intentar evitar la multa a España, según confirmaron fuentes conocedoras a Europa Press.

