Corea del Sur está cerca de quedarse sin huevos justo cuando más se consumen

Se intentará reducir la escasez de huevos con importaciones de España

Foto de Bloomberg

La gripe aviar ha obligado a los granjeros de Corea del Sur a sacrificar unos 31 millones de pollos, dejando a las granjas desabastecidas justo cuando el consumo per cápita de huevos se encuentra en su punto más álgido desde que se registra este dato. Para aminora la crudeza de esta situación, el gobierno ha retirado los aranceles a la importación de huevos y comenzará a comprar este producto a España, Australia y EEUU.

En uno de los restaurantes tradicionales de Seúl, los clientes se dan un festín con panqueques surcoreanos ricos en huevos acompañados con cerveza. A pesar del floreciente negocio, la propietaria del local, Kim Kang-ock, observa el panorama desalentada.

Las familias se vuelven "locas"

"El aumento en el precio de los huevos me está volviendo loca porque está a punto de destruir mi negocio", explica la vendedora surcoreana de alimentos. La gran parte de los productos que vende están bañados en yema de huevo. "Mire mi menú, casi todo aquí requiere un huevo... no solo los panqueques sino también los fideos. No puedo llevar mi negocio si no tengo huevos".

Unas calles más adelante, Jeon Min-jeong de 44 años está de pie en medio de un supermercado de descuento, mirando una estantería donde se venden huevos mientras piensa si puede comprarlos. La ama de casa normalmente compra 150 huevos a la semana para alimentar a su familia de cuatro integrantes, incluyendo a un marido fanático del gimnasio que depende del alimento rico en proteínas. Ahora teme pasar un Año Nuevo Lunar sin huevos.

Son solo dos mujeres de los millones de surcoreanos que están sufriendo con la propagación de la gripe aviar, enfermedad que está teniendo su brote más serio en este país. Corea del Sur elevó su nivel de amenaza al máximo y ha sacrificado a más de 31 millones de aves en los criaderos de todo el territorio, transformándose en uno de los países más afectados del mundo.

Mientras que el temor a consumir pollos ha hecho descender su precio, ha pasado todo lo contrario con los huevos, con costes que podrían duplicarse con creces en el primer semestre de este año.

Otros países sufren la gripe

Corea del Sur no está sola en su sufrimiento. Países como Alemania, Francia y Japón también descubrieron casos de gripe aviar, mientras China, que también informó sobre un brote, suspendió las importaciones de aves de corral provenientes de países azotados por la gripe el mes pasado.

No obstante, Corea del Sur ha sentido los daños más graves de la cepa de gripe aviar H5N6, con las autoridades sacrificando cerca de un 17% de su producción nacional de pollos y un 28% de patos hasta el 8 de enero, comparado con el 0,3% de las aves de corral en Japón.

"Esta es la primera vez que nos enfrentamos con el virus H5N6 y se está propagando extremadamente rápido", explica Ji Seon-u, analista de gallinas y huevos del Instituto de Economía Rural de Corea del Sur, en una entrevista telefónica. "El impacto de la gripe aviar nunca había sido tan nocivo y con el Año Nuevo Lunar acercándose, el consumo de huevos aumentará y elevará los precios aún más".

Jeos sostiene que está "muy preocupada por la manera en que pasaremos el Año Nuevo Lunar ya que probablemente los precios seguirán altos. Si los precios suben aún más, existe una alta probabilidad de que nos quedemos sin huevos".

Para amortiguar este impacto, las autoridades han abolido los fuertes aranceles a la importación de huevos. De este modo se pretende reducir la escasez importando huevos de España, Australia y EEUU.

