El PSOE ve avances en el decreto sobre cláusulas suelo pero insiste en que sea obligatorio para la banca

9/01/2017 - 14:03

El PSOE ve positivo que el Gobierno haya puesto sobre la mesa un borrador de decreto ley para resolver las reclamaciones de los consumidores sobre las cláusulas suelo, pero ha indicado que no permitirá que no sea vinculante para toda la banca, ni que se favorezca a las entidades bancarias que sí accedan al procedimiento extrajudicial que propone y otras no.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Así lo ha explicado el portavoz socialista de Economía en el Congreso, Pedro Saura, quien ha indicado que aunque el texto del Ejecutivo esté "sobre la mesa" y eso sea "un paso positivo", aún deben conocer la letra pequeña de la norma, que se calcula que pase al Consejo de Ministros del próximo día 13 de enero.

Saura ha realizado estas declaraciones ante los medios antes de la segunda reunión que ha mantenido con las asociaciones de consumidores en la Cámara Baja. Según ha explicado, la intención de los socialistas es "llevar la voz" de los afectados al decreto ley que termine trayendo el Ejecutivo.

EL PSOE PIDE TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA

En este sentido, ha insistido en que la postura de su partido es que el decreto tenga el "necesario equilibrio" entre consumidores y entidades financieras, que las cantidades se devuelvan cuanto antes y sin ningún tipo de quita y que desde el punto de vista fiscal no conlleve ningún recargo, ni ningún tipo de interés de demora en ningún sentido.

"Y eso se tiene que hacer en una tramitación parlamentaria. Un decreto ley que se tiene que abrir al debate del resto de grupos en comisión", ha defendido el portavoz socialista, abriendo la puerta a introducir nuevos cambios en la redacción de la norma.

NO SE DEBE CERRAR LA VÍA JUDICIAL

Preguntado por la propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de impulsar una mediación obligatoria entre consumidores y bancos, para evitar el colapso de los juzgados, Saura ha señalado que los afectados "siempre deben tener la posibilidad de acudir a la vía judicial" porque hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE que dictamina "que los consumidores tienen razón siempre".

"En cualquier caso, no conozco letra pequeña y, hasta entonces, no me puedo pronunciar", ha concluido Saura, quien además, ha negado la posibilidad de que este asunto pueda cambiar su postura sobre los Presupuestos Generales del Estado.

