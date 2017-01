Sanidad quiere que los jubilados que más cobran paguen más por las medicinas

Al número 16 Te equivocas. No mezcles el atún con el betún, una cosa es la subida global del gastos por el aumento del número de pensionistas y otra cosa la subida del 0,25 a cada pensionista que supone una subida para una pensión media de 1 a 3 EUROS. Si vas al médico, pues con la edad se va más, seguramente te gastarás de una sola vez esa subida mensual de la pensión.



Te quiero recordar que el sistema de pensiones está basado, no se ha inventado este año, en el principio de solidaridad, en el que los activos pagan a los pasivos y ni siquiera en crisis que han existidos anteriormente, jamás he escuchado un reproche de los de mi generación para con la anterior, entre otras cosas también porque el sistema ha funcionado.



El problema de la actual situación es una crisis que no la ha producido los trabajadores, si no que hemos sido las victimas y la cual la estamos pagando. El fallo del sistema es la disminución del número de trabajadores, pero de eso no te he leído ni un solo reproche, pero puedes hacerte un plan de pensiones privado para mantener tu nivel de vida cuando te jubiles. Aunque yo lo que deseo que pasemos la crisis y tengas una feliz y próspera jubilación. Un Saludo afectuoso