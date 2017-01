Adicae recomienda evitar la vía judicial para reclamar los gastos de la hipoteca

ADICAE no puede decir esto y lo explico más abajo=



Soy socio y hoy precisamente he recibido un email donde explica que los MDC están tergiversando y dando falsas noticias... ¿Por qué? Pues porque la banca tiene dinero para pagar TODO=



Políticos, televisión, etc...



RECUERDEN QUE LOS JUECES HAN SIDO PUESTOS A DEDO EN ESPAÑA, pero no en Europa.



Tela marinera lo que tenemos hirviendo en el cocido, es carne muy dura de roer...