La oferta de mano de obra alemana se estanca, según Deutsche Bank

Lanza la advertencia con las cifras de ocupación más altas en 25 años

Los datos de desempleo con los que Alemania ha cerrado el ejercicio son los mejores en 25 años para el país gobernado por Angela Merkel. Diciembre dejó 36.000 desempleados más que el mes anterior y cuenta con el handicap de la estacionalidad, pero la cantidad de personas en busca de una ocupación disminuyó en 113.000 si se comparan estas cifras con las del mismo mes en 2015.

A pesar de estas perspectivas, en teoría halagüeñas, Deutsche Bank, la entidad privada más grande del país, ha advertido en un estudio del peligro que corre el mercado laboral alemán debido a un estancamiento en la oferta de mano de obra.

El mercado laboral alemán salva los muebles en 2016, en medio de una coyuntura económica mundial algo recesiva y fluctuante en función del precio del crudo. Deutsche Bank define el curso del año como bueno, aunque recalca una "temporal debilidad" a mediados del periodo, época que, dice, podría coincidir con "un momento político de incertidumbre".

No ha sido el mejor verano para el país germano, que ha visto como se ralentizaba su crecimiento, a pesar de continuar siendo el motor económico de Europa. Fue tras el estío cuando se evidenció que el tercer trimestre del año no había sido todo lo expansivo que se preveía.

Es la misma época en la que la continuidad de Angela Merkel como candidata a canciller generaba dudas debido a la derrota sufrida por su partido en las elecciones de Macklemburgo-Antepomerania. Esto supuso que el Instituto de Economía de Alemania (IW) rebajase sus previsiones de crecimiento en una décima. En el último trimestre, sin embargo, sí se cumplió con las expectativas, lo que ha dejado un saldo positivo en el conjunto del ejercicio.

Como ejemplo de "incertidumbre política", Deutsche Bank señala principalmente el referéndum de abandono de la Unión Europea que se produjo en Reino Unido (Brexit). El nuevo año traerá también noticias al respecto del plan de separación, por lo que algunos organismos ya hablan de futuras repercusiones en el mercado laboral alemán.

También 2017 ha traído un aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 8,84 euros por hora. El establecimiento de esta frontera retributiva es el leit motiv del pacto de la Gran Coalición entre los democristianos (CDU) de Merkel y los socialdemócratas (SPD).

Reconoce, asimismo, esta pequeña desaceleración en el aumento de nuevos puestos de trabajo el presidente de la Agencia Federal de empleo, Fank-Jürgen Weise, quien en el informe del estado del mercado laboral alemán habla de "buena tendencia en cuanto a disminución del desempleo, aunque desaceleración en la prolongación del aumento del empleo, pero aceptable demanda". Es decir, que hay demanda de trabajadores, pero no se crean nuevos puestos laborales a un ritmo tan alto como anteriormente.

Otro de los problemas que sufre el mercado laboral alemán no es tanto la temporalidad, sino los subempleos o minijobs, trabajos precarios en los que se trabaja un máximo de 52,9 horas al mes y por los que no se perciben más de 450 euros al mes, lo que obliga al trabajador a tener otro subempleo compaginable o demandar la ayuda social estatal, con el consabido problema de la no cotización, pues los minijobs tributan a un nivel ínfimo.

Esta condición laboral sigue una tendencia a la alza, ya que el número de personas en situación de subempleo comprendía en el mes de noviembre a 3.565.000 personas de los 43,82 millones que componen la población ocupada, dos mil más que en el pasado mes de noviembre. No en vano, estas cifras delatan la complejidad del mercado laboral alemán, en el que todavía hay margen para el crecimiento del trabajo, ya que el pasado mes de diciembre había 658.000 puestos vacantes registrados en la Agencia Federal de Empleo.

