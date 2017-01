Rajoy insiste en lograr 20 millones de trabajadores en 2019

Al 6, falso. Dos falsedades, de hecho. Y un acierto pleno.



La anterior reforma laboral la hizo Zapatero en 2010, unos meses antes de la del PP y siguió destruyéndose empleo. ¿recuerdas alguna BUENA noticia en los últimos meses de Zapatero sobre la evolución del paro? Pero si íbamos de récord en récord... DE PARO!.



La otra falsedad es considerar que las reformas laborales quieren aumentar los beneficios de las empresas. Las reformas tienen como objetivos quitar dificultades al contratar porque lo que se pretende es animar a las empresas a contratar.



La reforma no se hace a boleo, recoge las recomendaciones de los empresarios. A ellos se les pregunta ¿qué necesitáis para contratar, por qué no lo hacéis?



De lo que contestan, decimos NO a casi todo (tampoco se les puede hacer todo el caso, claro) y aplicamos ALGUNA medida (todas impopulares)



Ellos han cumplido su parte y se han creado un millón y medio de empleos.



¿Tú sabes algo que no sabemos los demás, tienes una empresa, sabes por qué se está contratando?



Te recomiendo una lectura, las razones por la que España está aumentando año a año la fabricación de coches más que ningún otro país en el mundo. Somos la China en Europa para la fabricación de coches, MAS DE CINCO MILLONES de españoles viven de ello, con 2,5 millones de empleos en el sector.



Y todo gracias a dos factores, las reformas laborales y la complicidad de los sindicatos de izquierdas que, EN ESTE CASO, han entendido el tema y han cedido ante las multinacionales MAS DERECHOS de los que se cedían en dichas reformas laborales.



Sólo tienes razón en una cosa, cuando los políticos gobiernan mal, lo pagan los de abajo. A ver si os enteráis de una vez y no votáis a idiot.as como Zapatero. Parecía que era lo mejor tras el atentado del 11 M, sí, qué malos los del PP.



Pues mucha gente ha perdido la casa por votar con el corazón aquel día de 2004...