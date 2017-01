'The Economist' dice que el Gobierno de Rajoy "corre el riesgo de hacer poco"

No soy votante de Podemos sino de C's.



Al 23 # le digo que me remito a las pruebas para confirmar lo que he dicho. Mariano Rajoy no hace nada sino que espera acontecimientos o errores de otros. Está claro que no actúa como un político ( no tiene ideas , ni carácter ni nada ). El crecimiento de España en los últimos años no se debe a sus políticas sino al BCE , a la bajada del precio del petróleo y al turismo que huye de los atentados islamistas. El simplemente intenta parecer que hace algo ( sin hacerlo claro ) y se apunta a las reuniones internacionales ( en las que no se entera de nada ) para ganar visibilidad y darse importancia. Así de simple. Es muy fácil de entender 23 #