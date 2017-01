La renta básica universal, cada vez menos una utopía, empieza a testarse en Europa

Para el #9. ¿Solución la inmigración ordenada cuando hay más de 4.000.000 de parados en el país? Por no hablar de todos los jóvenes universitarios y no que se han tenido que ir al extranjero. Yo más bien diría que sobran unos cuantos de los extranjeros que viven aquí. Absolutamente todos que no aportan trabajo y unos cuantos centenares de miles más. Así de claro. La inmigración ordenada es necesaria cuando hay pleno empleo. Si no... ni de coña. Para lo único que ha servido es para derribar los salarios y las relaciones laborales. Al principio en sectores como la hostelería y hoy en día en prácticamente todos. La premisa es muy simple. Si no hay trabajo para la gente que ya estamos aquí, ¿De verdad hace falta que vengan más? Me lo explique.