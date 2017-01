Diez comunidades arrancan el año con los presupuestos por aprobar

Si en España entran 10 millones de chinos, afganos, nigerianos ..... esto ya no será España, sino algo totalmente distinto. Sobre todo si los eventuales ahorros de esos "inmigrantes" los envían mensualmente a sus países de origen.



Y respecto a lo de incentivar nacimientos, para qué ?. Si incentivas nacimientos a gente que ya de por sí tiene 4/5 hijos de media, cuya educación/sanidad/manutención, encaloman a los que no los tienen porque no quieren, mejor quedarnos como estamos.