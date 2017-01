Trump amenaza ahora a Toyota con poner "grandes aranceles" si abre la nueva planta en México

Tonto no es, pensad en el interes de Toyota en NO perder USA como cliente, los tiene cogidos por los webs!!! bien hecho, ya esta con estas empresas que se van a paises baratos para ganar 4 chavos mas y perjudicar a millones de trabajadores honrados de USA.



Antes las empresas tenian prestigio por el "MADE IN" y pagabas por el producto por su origen de fabricacion y todo lo que le redeabam ahora eso se ha perdido y mas, nos toman el pelo cobrando mas por el mismo producto fabricado por gente pobre y no cualificada.



Espero que Trump consiga devolver la logica y razon a todas las empresas que se han huido a los paises de tercer mundo.