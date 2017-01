Manuela Carmena confirma el propósito de Madrid de peatonalizar la Gran Vía antes del final de la legislatura

@Yaosvale;



1. Gran Vía no es una calle larga.



2. Si vives en Madrid y trabajas en Madrid dentro de la M40 no necesitas coche.



3. Pasear por el Retiro es muy agradable.



4. La M30 es una autovía de circinvalación no una una calle, por mucho que la llamen Calle30.



5. La calle Arenal en Sol, muy cerquita de Gran Vía lleva ya unos años peatonalizada, y es de las más transitadas de Madrid.



6. Creo que de Madrid no eres, si no, no hubieras dicho tal cantidad de insensateces