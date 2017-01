Roubini: "Si EEUU se aísla como antes de la II Guerra Mundial, tendremos otro conflicto global"

Por favor hombre, ¿ahora se entera usted?. El ser humano está en conflicto desde que el mundo es mundo, no un conflicto detrás de otro sino el mismo conflicto cuyas consecuencias dependen del contexto, de la coyuntura, de las diversas variables socioeconómicas, tecnológicas, etc que hacen a unos más vulnerables que a otros. Los hombres llevan matándose unos a otros miles de años. Donde hay división hay conflicto, y hay divisiones por todos lados porque el hombre se reafirma en la división, se identifica, permanece, está vacío sin su etiqueta... Los países, el nacionalismo con su cultura inmóvil, muerta, las religiones organizadas con sus dogmas, sus esperanzas,... las doctrinas políticas siempre en oposición unas con otras, las diferencias de clase y de posición, lo socialmente respetable y lo que no lo es,..... y un montón de intelectuales que piensan que la mera acumulación de conocimientos va a solucionar los problemas.... Si uno piensa que esto es inevitable debe prepararse para el conflicto, el odio, la violencia.... Si uno cuestiona ¿qué hará si se da cuenta?. Donde hay división tiene que haber conflicto, es una ley, un hecho. ¿Qué haremos entonces?. Este señor sabe todo esto, se refiere a que nos va a tocar también a nosotros, los occidentales burgueses, vean, el mundo es un lugar inhóspito, peligroso, hay cada vez más violencia, guerras, hambre y miseria, y llevamos así desde que nacemos, calamidades, epidemias de hambre en un sitio, guerra en otro.... y este señor no se da cuenta hasta que el conflicto se lo ve encima, eso es lo que quiero decir, esta insensibilidad fruto de la división que es falsa en sí misma, que es una ilusión....insensibilidad hacia la realidad, en sentido científico no sentimental. Y ahora mientras exista la división el hombre no podrá resolver ni un solo problema, ni el más sencillo..... qué más sencillo que ver que la división y el conflicto son sinónimos, son como la electricidad y el magnetismo, dos aspectos de la misma cosa y no hay que estudiar muchos libros para ver esto....