Rompiendo mitos: el IPC subió más en los últimos 15 años con pesetas que en los 15 primeros con euros

#1404-01-2017 / 19:13LUMAS TONTO



Yo admiro mucho el análisis de los intelectuales podemitas que controláis opiniones y puntuaciones aquí todo el día. Por tanto, no me extraña que los accionistas de El Economista consideren que ese análisis es el que deber aparecer aquí día y noche.



Yo siempre he estado en contra de los análisis que ignoran el profundo sesgo neoliberal de la aritmética y la lógica más elemental.