El 34% de los españoles ha vendido algún regalo que no quería quedarse, según vibbo

4/01/2017 - 12:09

Los consumidores ingresaron una media de 144 euros al vender algún regalo no deseado

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El 'regifting', el vender en el mercado de segunda mano regalos no deseados, es una tendencia en alza en España, como muestra que el 34% de los españoles reconoce haberlo realizado, según se desprende del estudio anual sobre Regalos de Navidad, realizado por vibbo, la plataforma de compraventa antes conocida como segundamano.es.

En concreto, casi el 90% de los encuestados han reconocido abiertamente su predisposición a vender aquellos regalos que no le gusten de estas navidades.

Según se desprende del estudio, durante estas fechas una de cada tres personas recibe algún regalo que no quiere quedarse y el principal motivo para querer deshacerse de ellos es el hecho de saber que no lo utilizarán o que no lo necesitan, según el 58%, mientras que el 32% reconoce que simplemente lo vende porque no le gusta.

Los jóvenes de entre 18 y 35 años son el segmento de población que más regalos 'fallidos' o no acertados recibe en Navidad.

El estudio también desvela que las navidades pasadas los usuarios que decidieron vender esos regalos no deseados por Internet ingresaron una media de 144 euros cada uno.

La responsable de estudios de vibbo, Beatriz Toribio, ha destacado que en el entorno actual donde la "personalización y la inmediatez son aspectos fundamentales en el consumo, es lógico que aumenten las tendencias como el 'regifting', que suponen una solución eficaz para aquellos regalos que no encajan, pero que pueden ser perfectos para otros".

Además, señala que el 'regifting' es una "nueva forma de consumo inteligente en la que las plataformas digitales toman especial relevancia, sobre todo las especializadas en segunda mano". "Durante las semanas posteriores al día de Reyes, los anuncios publicados aumentan entre un 5% y un 20%", ha insistido.

La ropa (55%) y los complementos (30%) son los regalos más arriesgados para acertar, seguidos por los objetos de decoración (19%). Las mujeres son las más críticas con estos tres posibles regalos, mientras que con los hombres es más difícil acertar cuando se les regala material deportivo o libros.

Por otro lado, el estudio también refleja que las personas que suelen equivocarse más en los regalos son los amigos invisibles (con un 26%) y los amigos y suegros (ambos con un 12%), mientras que los que más aciertan son los hijos y los hermanos.

