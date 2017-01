El paro bajó en 390.534 personas en 2016, su mayor descenso anual de la historia

Al 6, el nuevo mantra de los izquierditas. Ahora que sabemos que hay más empleo fijo que en 2007 (antes de la crisis) ya no cuela lo de precario y usan un nuevo argumento, los 8 millones (son 7, siempre "redondeando") de horas menos.



Son 7 millones.... entre más de 500 millones de horas en total.



Es decir, nos morimos de hambre con contratos de sólo unas horas ... PORQUE LAS HORAS TRABAJADAS SON UN 1,4% MENOS QUE ANTES.



Yo creo que tratas de engañarnos cuando sueltas "8 millones menos" y se te olvida compararlo con el total, que son 540 millones.



Lo de que le metas un millón más te lo perdono. Y que no entiendas que cada vez hay más gente con jornadas reducidas PORQUE QUIEREN también te lo perdono. No sé si has oído hablar de la conciliación familiar o si te importa.



En cuanto a los derechos perdidos en la reforma laboral... el mayor derecho de un trabajador es trabajar y la reforma laboral es la que ha animado a empresarios de todo el mundo a volver a España. Los socialistas franceses nos la han copiado en 2016 porque los fabricantes franceses están aumentando las fábricas en España.



¿Por qué crees que Zapatero destruía 1,2 millones de empleos en un sólo año y ahora llevemos 3 años creando 1,5 millones de empleos?



¿Ahora da más el sol en España?



¿No sabes el efecto de la reforma laboral en este cambio? ¿Has hablado con algún empresario?



Por favor, vuelve y nos ilustras con tus conocimientos sobre todo.