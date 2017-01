España supera a Grecia y ya cuenta con el déficit más alto de toda Europa

España es el único país del mundo donde su Presidente se ríe abiertamente de los ciudadanos.



"Lo de las muertes del Yak42 pasó hace ya mucho tiempo".



"Lo de la Gurtel es una cosa que pasó hace ya mucho tiempo".



Que es como decirnos: "me importáis un carajo, hago lo que me da la gana y me río abiertamente de vosotros, y a callar, estúpidos".



Así es Mariano Rajoy. Por lo visto, para él, el paso del tiempo exime de responsabilidad, y disculpa las muertes y los robos. Fantástico. ¡Que poca vergüenza!.