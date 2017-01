Economía.- La Generalitat deja que los comercios establezcan los periodos de rebajas cuando quieran

El proyecto prohíbe vender por teléfono y a domicilio si el cliente no lo pide

La Generalitat dejará en manos de los comerciantes el momento en que quieran establecer el periodo de rebajas, pero recomendará hacer las campañas en las temporadas habituales de verano e invierno como se ha hecho tradicionalmente.

Esta medida queda recogida en el proyecto de la nueva ley de Comercios, Servicios y Ferias, al que el Consell Executiu ha dado el visto bueno este martes, han explicado en rueda de prensa la portavoz del Govern, Neus Munté, y el conseller de Empresa, Jordi Baiget.

Otra medidas que incluye la nueva ley es la prohibición de las ventas telefónicas o a domicilio si no han estado previamente pedidas o aceptadas por los clientes, mientras que el buzoneo estará permitido siempre que los residentes no hayan manifestado que no quieren recibirla.

