Casi la mitad de los consumidores llegan justos a fin de mes, según el CIS

No llegan los mismos que llenan las mesas de los bares de botellas de cervezas, que se toman 3 o 4 cafés diarios, y que almuerzan fuera de casa por no hacerse ellos el bocadillo.



Los mismos que después chillan defendiendo su derecho a una vivienda digna de 200.000€ para arriba y que no tienen para pagar la luz