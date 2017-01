El salario mínimo aumenta a 8,84 euros por hora en Alemania

La noticia dice 1450 € por jornada laboral completa. A mí esa cuenta me sale con 164 h mensuales trabajadas (164 x 8,84 = 1450 €).



Matices que creo importantes:



- El SMI alemán es salario bruto, por hora trabajada. No hay pagas extras, ni prorrata de vacaciones.



- Si trabajas 1760 h al año (como dicen en España la mayoría de convenios), al año son 8,84 x 1760 = 15.558 € brutos al año



- Si queremos compararlo con el SMI español, aquí éste se establece en 707 euros NETOS x 14 pagas = 9898 € netos al año



- ¿Diferencia entre NETO y BRUTO? Suponiendo una retención del 2% IRPF y del 6,5% S.S., 9898 € netos equivalen a unos 10.817 € brutos al año (es decir 6,15 €/hora trabajada)



CONCLUSIÓN: el SMI alemán es un 44% superior al SMI español







Teniendo en cuenta que el PIB per cápita alemán es un 34% superior al español, parece que nuestro SMI todavía tiene que crecer bastante para igualar condiciones. Pero no tanto como a primera vista podría parecer.