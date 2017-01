Niño Becerra: "Los populismos existen porque la ciudadanía está hasta los ovarios"

Los partidos políticos se definen por oposición, representan la oposición a algo. Si hay una burguesía explotadora que convierte a la gente en proletarios aparece el socialismo, si hay injusticia social aparece la socialdemocracia, si hay maltrato animal surgen los animalistas, si hay inmigración entonces hay nacionalismo,....y así sucesivamente. Sin embargo ningún partido o doctrina política ha resuelto jamás los problemas humanos, ni de los que llaman populistas ni de los de siempre, es obvio que los de siempre no han resuelto los problemas. Sólo con un cambio en la misma psique, que es el germen y motor de todo, el hombre podría abordar semejantes problemas. En la mente humana quiere decir en cada uno de nosotros, la especie no tiene mente. Quizá baste con que unos pocos cambien. Hay un peligro manifiesto, seremos sustituidos por robots o existe un cambio climático. ¿que van hacer cada uno de ustedes?. Probablemente nada. Primero hay que darse cuenta del problema, tomar conciencia de él, pero la mayoría no percibimos ni siquiera el peligro en el propio cuerpo, el peligro del tabaco, del alcohol o de la carne ... Pero si uno ve con claridad el hecho entonces actúa, si uno ve que cae hacia un precipicio actúa no se pregunta cómo cambiar de dirección.....Ver, darse cuenta, significa que hay que observar y no estar todo el día enredados con nuestros miedos y placeres, con nuestros problemas diarios... ¿Cómo observamos, si es que nos paramos acaso a mirar algo?¿vemos a nuestros vecinos, el cielo, el tráfico, el árbol, el pájaro,...,la mañana, el aire, los sonidos,....?. Si no vemos esto ¿cómo vamos a ver que estamos cultivando un cambio climático y lo que eso significa?.... Si no tenemos atención a lo que está cerca ¿cómo vamos a ver lo que está lejos y todas sus relaciones e implicaciones?....