Desglobalización, Brexit real y China: los riesgos que podrían traer una crisis mundial en 2017

Si lo que me aporta es una noticia del economista, no me dice nada, pero los americanos tontos no son, eso seguro, si no ya le habrían dado allí la del pulpo antes de las elecciones.



Por lo que sea no les gusta Trump, iba a hundirse la bolsa y el mundo, y sin embargo no ha pasado nada, ni va a pasar, salvo, eso si, que ha subido el barril de petróleo, y eso si me preocupa, aparte de que Trump no cree en el Cambio Climático, cosa también muy preocupante, el resto son intereses económicos de unos pocos