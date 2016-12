El BOE publica la subida del salario mínimo el 8% y de las pensiones el 0,25%

Famega el problema es ése, que no hay beneficio. ¿Sabes cuántas declaraciones del impuesto de sociedades salen negativas? La mitad. Es decir la mitad de las empresas españolas pierden dinero. Y encima reciben el año con subidas de cotizaciones y obligadas a subir las nóminas. Y encima obligadas a pagar impuesto sobre beneficios porque con la nueva normativa del IS si pierdes dinero ... ¡resulta según Hacienda es que ganas!



Si los salarios en España fuesen bajos no habría paro. Porque por cada persona que se contratase se obtendría un beneficio. Pero ocurre justamente lo contrario que el paro es elevadísimo, es decir, que los salarios son más altos de lo que se pueden pagar. Especialmente en los sectores intensivos en mano de obra.



¿Que a nadie le gusta ganar 600 euros al mes? Claro que no. Pero la pregunta es ¿se merece esa persona ganar más? No nos olvidemos que para un neto de X significa que la empresa paga por esa persona 1,5 X. Los impuestos y las cotizaciones sociales se llevan la parte del león.



Y si no animo a todo el mundo a que se haga empresario. Cuando se vean en la ruina porque el sueño erótico favorito de muchos funcionario de Hacienda es sodomizar, violar, arruinar y embargar a toda la familia de todos los empresarios, cuando vean que toda la sociedad le desprecia porque en este país ser empresario es un estigma, cuando se vea sin un duro y arruinado por toda la vida verá por qué motivo no se pueden pagar mayores salario. Porque la vaca, la empresa, no da para más.