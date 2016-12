Rajoy hace balance de 2016: "Debemos recuperar la riqueza perdida"

Que Mariano, que no. No me intentes vender la moto que conmigo lo llevas claro de cjs. "La primera vez que me engañes, la culpa es tuya. La segunda la culpa es mía" dice un dicho judío.



El PPSOE y yo hemos terminado de por vida. Me da igual lo que diga, haga opine y si gana o no elecciones. En lo que a mi respecta paso de ustedes casi tanto como ustedes de mí.



No obstante, le deseo lo mejor para usted y los suyos.



Pero jamás le consideraré mi presidente. Lo siento, pero es lo que han sembrado.