El Banco de España defiende que respetó la normativa contable para dar luz verde a la fusión de Bankia

O sea que os quieren decir que el Banco de España lo hizo bien pero nos costo a los ciudadanos 18.000 millones de Euros ( unos 400 Eur por habitante).



Pues a la m.erda el Banco de España y todos los que trabajan en el, que los despidan.



Y con las clausulas suelo de los creditos hipotecarios tambien lo hicieron bien no?



Tener un supervisor para que no supervise o lo haga asi es mejor no tenerlo.