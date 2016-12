El Gobierno condena a las pensiones a perder poder adquisitivo con la subida del IPC

Me parece muy mal que los pensionistas pierdan poder adquisitivo, y suban las pensiones un 025% bruto, mientras el IPC. ha subido un 1,50%. Que pasa que los pensionistas que no votamos en la elecciones ni pagamos impuestos.



Yo no simpatizo con podemos, pero eso no exime al PP, de la discriminación a los pensionistas y trabajadores con la reforma laboral.