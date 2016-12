La deuda del Estado sube en noviembre hasta los 943.980 millones de euros

Al 2. No te enteras. Nada del dinero de la deuda se usa para crear ningún empleo. Toda la deuda nueva se usa para pagar las decisiones que tomó Zapatero.



Te pongo un ejemplo. Contrató a 600.000 funcionarios de por vida y él nunca encontró el dinero para pagarlos. Por eso el PSOE pedía 120.000 millones de deuda en un sólo año.



A esa gente hay que seguir pagándola.



Es como si dijeras "este año he seguido pagando hipoteca pero no me han dado otra casa".



No, sigues pagando la misma.



¿Te pongo otro? Hizo una ley de dependencia que implican muchos miles de millones anuales pero tampoco encontró nunca el dinero para pagarla. Se sigue tirando de deuda para pagar a los cuidadores... y son los mismos, claro.