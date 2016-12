Rafael Catalá: "Si hay Presupuestos, podrían suprimirse tasas judiciales a ONGs y pymes"

En la imagen, Rafael Catalá, Ministro de Justicia.

La entrevista con el ministro de Justicia se celebra en su despacho oficial del vetusto edificio de la calle de San Bernando, que ahora, gracias a una nueva iluminación, tiene un aire moderno y funcional. Es un lugar donde se palpa, a simple vista, un intenso ritmo de trabajo, pero si de muestra vale un botón, tanto su escritorio como una mesa auxiliar están plagados de papeles con dossier donde figuran en perfecto orden anotaciones de su puño y letra.

La escena sirve de chascarrillo a la periodista para comentar la cantidad de secretos que deben guardar esos papeles y añadir que, aunque pudiera leerlos, sería imposible dado lo ilegible de la letra, propia de abogado. Rafael Catalá (Madrid, 1961) es del tipo de hombres que ha hecho de su profesión, el derecho, su forma de vida, y tal vez por eso no se le cae de la boca la palabra legalidad y la expresión Estado de Derecho, que considera debe preservarse hasta las últimas consecuencias.

Tiene un discurso moderado, pedagógico, sin florituras ni concesiones. No es nuevo en el cargo y tampoco es inexperto en la cosa pública, donde ha sido secretario de Estado, director general y asesor en ministerios. Augura que habrá consenso para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2017, dice que algunos utilizan la reforma de la Constitución como eslogan y advierte a los independentistas que la autodeterminación y el referéndum no son negociables. Insiste en que la sentencia de las cláusulas suelo es de obligado cumplimiento y señala que en Podemos al que discrepa "se le elimina de la foto al estilo marxista-leninista".

El Gobierno ha vetado la tramitación de una proposición del PSOE para suprimir tasas judiciales a ONG o entidades sin ánimo de lucro. ¿La explicación es que el Estado perdería 15 millones de euros?

En el Congreso se están planteando proyectos de ley que tienen coste económico, y el Gobierno tiene la obligación de exigir que cualquier iniciativa que genere incremento de gasto sea financiada. No creemos que se puedan incrementar los gastos sin bajar otros o generar ingresos equivalentes, por eso, en esta situación, el Ejecutivo va a vetar la tramitación de esos proyectos de ley, que tendrían un coste de 15 millones. El equilibrio de las cuentas públicas nos compromete a todos.

¿El hecho de que sean tasas a entidades sin ánimo de lucro se reconsideraría con nuevos Presupuestos?

Nos hemos comprometido a revisar todo el sistema de tasas judiciales y, entre ellas, a pequeños empresarios y a determinadas entidades, como ONG sin ánimo de lucro, unas tasas que se podrían suprimir.

Usted es optimista, ¿cree que habrá Cuentas para 2017?

Trabajar con los Presupuestos de 2016 sería anómalo, aunque puede hacerse. Confío en que podamos hacer unas Cuentas para 2017, tendríamos graves dificultades para trabajar con las del año anterior.

El día de su toma de posesión usted habló de despolitizar la justicia. ¿Es sólo un deseo o puede convertirse en realidad si hay pacto de Estado?

Hablé de desjudicializar la política y despolitizar la justicia. Esto último significa dotarla de más independencia, autonomía y firmeza, y desjudicializar la política significa ser capaces de desarrollar una etapa de diálogo, consensos, acuerdos y pactos. Me voy a dedicar firmemente a ello. La Justicia necesita una reforma profunda, que nos traiga a España unos sistemas de justicia propios del siglo XXI y no del XX, y lo razonable es que hubiera un gran pacto para hacer las reformas.

¿Que el PSOE no tenga líder es un hándicap para cualquier acuerdo?

Es verdad que el PSOE tiene una situación difícil, gobernado por una gestora hasta que elijan secretario general. Nosotros no vamos a tener prisa, el PSOE es un partido fundamental, que ha garantizado la gobernabilidad durante muchos años, y esperemos que en pocos meses esta incertidumbre se despeje y podamos alcanzar acuerdos con ellos.

Una curiosidad: ¿qué le parece que Podemos haya hecho coincidir su congreso con el del PP? ¿Es una forma de que le visualicen como el principal partido de la oposición?

Podemos, desde su fundación, ha querido presentarse ante los ciudadanos como la alternativa por la izquierda al PP. Las elecciones han demostrado que no es así, que no se ha producido el sorpasso al PSOE y, aunque no es muy estético hacer coincidir su Congreso con el del PP, a quien más debe preocuparle es al PSOE, porque quieren escenificar que los dos grandes partidos en España son PP y Podemos.

Tampoco en Podemos están para tirar cohetes, fíjese lo que ha ocurrido en la guerra Iglesias-Errejón?

Podemos, que surgió con un discurso de nueva política, en un tiempo récord se ha comportado como lo que llaman vieja política. Luchan por el poder encarnizadamente y han tenido de todo: financiación de gobiernos extranjeros, cobro de becas sin cumplir con su obligación en la universidad, contrato a personas sin dar de alta en la Seguridad Social o negocios con viviendas protegidas. Que Podemos venga a darnos lecciones de ética es un insulto a la inteligencia. Se les ha caído pronto la careta y los ciudadanos lo saben.

Vamos, que quien discrepa con Pablo Iglesias, como José Manuel López, no sale en la foto?

Efectivamente, en Podemos a quien discrepa con su líder le quitan de la foto. Sabemos cómo han intentado hacer desaparecer de Youtube vídeos de Pablo Iglesias en La Tuerka, porque tenía un discurso durísimo donde apostaba por alcanzar el poder por la fuerza y aniquilar al contrincante. Esas son manifestaciones de un modelo de política marxista-leninista, de lucha por el poder y descrédito del contrincante, ya superado hace mucho en Europa.

¿Cuándo va a ver la luz la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la investigación la hagan los fiscales y no los jueces?

En España mantenemos un modelo de instrucción penal único en toda Europa. En Alemania, Italia, Portugal o Francia hace tiempo que los fiscales y los jueces tiene perfiles diferentes, unos pueden llevar a cabo la investigación y la instrucción y otros el enjuiciamiento. En España los jueces no sólo juzgan, sino que también investigan, y no están formados para eso. Estamos buscando un consenso con profesionales del derecho, catedráticos, y también con los partidos políticos y si todo va bien la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal puede estar aprobada en 2017.

¿Y qué otras leyes estarán en vigor de forma inminente, como la que permite que los recién nacidos sean registrados en el hospital?

Yo estoy muy empeñado en incorporar las tecnologías a la Justicia. No tiene sentido que un procurador o un abogado que presenta una demanda ante un juzgado tenga que ir físicamente al registro a que le sellen el papel, como hacíamos hace 50 años. En nuestra vida privada funcionamos con comunicaciones electrónicas y urge que se haga igual con la Justicia. Este año 2016, más de 70 millones de documentos se han comunicado electrónicamente y se han inscrito 200.000 nacimientos por esta vía. El de la tecnología es un camino de no retorno.

La detención del concejal Joan Coma de la CUP, ¿es el camino que van a seguir todos los políticos que han incumplido la ley como él?

Nadie debería tener duda de que todos somos iguales ante la ley, y nadie puede situarse al margen, como ha hecho ese concejal de la CUP y otros dirigentes catalanes. Si un juez te cita a declarar tienes que ir y si no ,las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben llevarte para que comparezcas.

El delito de sedición, que está en el Código Penal pero no se ha utilizado, ¿sería aplicable llegado el caso?

Todos los delitos del Código Penal hipotéticamente pueden aplicarse, pero la sedición es un delito muy grave y, hasta ahora, de lo que estamos hablando es de desobediencia o prevaricación. El concejal de la CUP ha declarado y ha sido puesto en libertad con las medidas cautelares que el juez ha considerado oportunas.

También el supremo ha decidido enviar a Francesc Homs al banquillo por potenciar el 9-N...

El Gobierno respeta siempre las decisiones judiciales y la independencia del poder judicial. Nosotros acatamos las decisiones de los jueces cuando nos gustan y cuando no. Y esa es una práctica democrática que todos deberían aplicarse.

¿Y también es normal que los alcaldes independentistas acompañaran a la presidenta del 'Parlament' a declarar o eso es amedrentar?

Es un intento de generar presión absolutamente infructuoso, porque los jueces en España son independientes. Las reglas son iguales para todos y las cumplimos todos.

¿Qué pasa si continúan adelante con la hoja de ruta independentista? Porque la señora Forcadell permitió que se votará en el Parlamento y eso incluye el referéndum?

El 6 de febrero se va a celebrar la vista del juicio contra el señor Mas y otros por la consulta que se celebró en noviembre de 2014. Por fin llega a fase de enjuiciamiento, ya veremos la sentencia. Lo que está claro es que un referéndum por la independencia no se va a celebrar, porque es inconstitucional y en España no se cometen ilegalidades impunemente.

¿La solución es jurídica o política? Porque la vicepresidenta está intentado bajar el 'suflé'...

La situación en Cataluña nos preocupa. La vicepresidenta tiene entre sus nuevas competencias ofrecer una mano tendida y dialogar con las instituciones catalanas para resolver los asuntos que tienen que ver con la inversión pública en Cataluña, los servicios públicos, la educación y la lengua, pero nunca para negociar un referéndum por la independencia. Nosotros vamos a estar con la máxima flexibilidad, buscando soluciones a los temas cotidianos, pero jamás vamos a poner en la mesa de negociación el incumplimiento de la Constitución.

¿La vara judicial de medir es la misma con Pujol que con Granados?

La misma, la ley es igual para todos. La Justicia decimos que es lenta, pero no distingue, no hay excepciones ni políticas ni familiares ni sociales ni económicas. Todos estamos sometidos a la ley, y aquél que comete una ilegalidad acaba cumpliendo, se apellide como se apellide.

¿Ustedes temen que Granados tire de la manta, aunque de momento no lo ha hecho?

Eso de tirar de la manta es una expresión confusa, que da por supuesto que debajo de la manta hay algo que ocultar. En el PP no tenemos nada que ocultar, por lo tanto, si tiene algo que declarar el señor Granados, que le favorece a su defensa, o que él cree que puede ayudar en colaborar con la Justicia, a mí me parece muy bien que lo haga. Nosotros no tenemos ningún temor a que tire de la manta, ninguno.

¿Finalmente los bancos van a tener que pagar la 'cláusula suelo' sí o sí tras la sentencia europea?

Sí, tendrán que pagarla obligatoriamente. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 21 de diciembre marca clarísimamente la interpretación que ha de hacerse en relación con las cláusulas suelo y desde qué momento dejan de tener efecto. El Supremo ya declaró que las cláusulas abusivas son nulas y, de hecho, la cláusula suelo no es ilegal por sí misma, lo que es ilegal es una cláusula abusiva, que o bien no es informada suficientemente al consumidor o genera un abuso por parte de la entidad. Lo que habrá que hacer es ver caso a caso. Los bancos en sus relaciones con sus clientes deberán analizar las circunstancias de cada préstamo, de cada contrato de financiación con cláusula suelo y devolver las cantidades percibidas.

¿Al final va a haber acuerdos con la eliminación de los aforamientos?

Lo tenemos en nuestro programa electoral y nos hemos comprometido a revisarlo. Hay un número excesivo, tenemos casi 280.000 aforados y hemos de revisar número y significado de aforamiento. Una cosa es que haya un cierto aforamiento vinculado con la acción política que desempeñes, y otra que se extienda a todos los delitos.

¿Y se va a acabar también con las puertas giratorias de los jueces que se dedican a la política?

Sí, sería muy bueno que regulásemos de manera distinta el tránsito que tiene que realizar un juez cuando deja la política. Lo que no puede ser es que al día siguiente de estar dando mítines pueda volver a su juzgado a poner sentencias.

¿La acusación popular se está utilizando con fines políticos o para hacer chantaje, como ha ocurrido con Manos Limpias?

La acusación popular figura en nuestra Constitución, y parece razonable que exista, pero en ese nuevo modelo que estamos planteando lo lógico y lo razonable es que la acusación popular quede reducida a un número pequeño de delitos, y cuando haya una verdadera justificación para que una entidad privada comparezca en una causa penal. El modelo actual es muy amplio y no responde a intereses generales, sino a intereses particulares de algunos.

¿Una reforma de la Constitución sería posible si no tiene el mismo consenso que la del 78?

Algunos han hecho de la reforma de la Constitución un eslogan político, y no están diciendo a la gente, de verdad, lo que quieren. Nosotros no vamos a estar de acuerdo ni en cambiar la forma de Estado ni tampoco el artículo que habla de la unidad de España y los españoles, no vamos a hablar de autodeterminación de territorios, que es lo que algunos pretenden bajo el paraguas de un cambio de la Carta Magna. Sin un consenso amplio similar al del 78 no puede haber ese pretendido cambio constitucional.

¿Que los presos de ETA ya se acojan a permisos penitenciarios puede ser síntoma de que la organización terrorista entregue las armas y se disuelva definitivamente?

Ojalá sea eso. La política antiterrorista que hemos seguido en España en los gobiernos democráticos ha conseguido que no haya atentados, ni violencia, pero ETA sigue existiendo. La disolución final es un objetivo para todos. Superar esta etapa negra de nuestra historia reciente sería un gran triunfo de la democracia, y eso significa la disolución de la banda terrorista, la entrega de las armas y la reinserción individual de los presos por las vías establecidas en la ley. Ojalá que en los próximos tiempos vivamos esa etapa de desaparición total de ETA, que los presos puedan renunciar a la violencia, pedir perdón a las víctimas y obtener los beneficios penitenciarios pertinentes.

¿Hay riesgo de que en España se pueda producir un atentado similar al de Berlín?

La acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios de información en España es de primerísima calidad, y funciona muy bien la cooperación internacional. Aunque nadie está libre de que pueda haber un atentado, sobre todo con estas figuras nuevas de los lobos solitarios y los combatientes retornados, creo que con el nivel 4 en el que estamos es suficiente. De todos modos, no bajamos la guardia.

