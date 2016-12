Subir el salario un 1% a los funcionarios elevará el gasto en 1.200 millones

Lo que hay que hacer es eliminar a esos "trabajadores" públicos que impunemente llegan tarde a diario, o directamente no llegan o no hacen nada, esos cuya jornada laboral se limita a la hora del café y tertulia perpetua, esos que "han salido un momentito, espérese 5 minutitos que ahora viene"



Esos funcionarios que nos obligan a ausentarnos largo y tendido de nuestros trabajos del sector privados debido, a sus ausencias y vagancia premeditadas y que ralentizan todo el sistema.



Y no, no me refiero a médicos, policías, bomberos, profesores... si no a esos políticos y empleados que atienden detrás de mostradores de entidades públicas y en las que perdemos jornadas laborales y poniendo en riesgo nuestros trabajos.



Sólo con despedir a 900.000 de estos vagos nos ahorraríamos más de 37.000 MILLONES ANUALES!!



En el sector privado tenemos unas obligaciones y horarios que cumplir a riesgo de ser despedidos. Hay que desplazar estas obligaciones al sector público para ser más eficientes.