Economía/Macro.- El PSOE insiste en que no apoyará los PGE y dice que una legislatura larga no está en sus manos

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Empleo del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, ha vuelto a insistir este jueves en que los socialistas no respaldarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 al no coincidir con las políticas del PP y las estrategias previsibles de las nuevas cuentas, y ha afirmado que no está en sus manos que la legislatura sea larga.

En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Simancas ha reiterado el rechazo del PSOE a las cuentas del Gobierno para 2017 pese a no conocerlas, porque "en función de la trayectoria del PP en los últimos cinco años no invitan al optimismo".

Según ha indicado, desde Ferraz no coinciden en las políticas del PP y con las estrategias "previsibles" de los Presupuestos, por lo que el PSOE "no va a respaldar los Presupuestos del Estado".

Preguntado por la intención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de comprometer a los partidos para conseguir una "legislatura larga", Simancas ha respondido que no es algo que esté en las "manos" del PSOE, ya que el único con capacidad para proponer la disolución de las Cortes es el presidente.

El dirigente socialista ha indicado que la intención del PSOE es trabajar desde la oposición de la manera "más útil posible", y manifestando su posición "firme y contundente" en los asuntos de interés para los españoles.

