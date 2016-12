El PSOE denuncia que el Gobierno pretenda cuadrar sus cuentas "empobreciendo" a los pensionistas

29/12/2016 - 15:19

El portavoz de Empleo del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, ha denunciado este jueves que el Gobierno pretenda cuadrar sus cuentas a base de "empobrecer" un año más a los pensionistas con la revalorización del 0,25% de las pensiones, que supone una "nueva pérdida de poder adquisitivo", por lo que ha exigido al Ejecutivo que levante el veto a su propuesta de revalorizar las pensiones conforme al IPC.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Simancas ha recordado que la inflación prevista para 2017 es de entre el 1,2% y el 1,5%, con lo que la revalorización del 0,25% fijada por ley supondría una nueva pérdida de poder adquisitivo para 9 millones de pensionistas, que se sumaría a la del presente año, en el que el IPC alcanzará previsiblemente el 1%.

"Los pensionistas se han empobrecido este año y el Gobierno quiere que se sigan empobreciendo el año que viene", ha criticado Simancas, quien ha advertido de que los socialistas van a "combatir" que el Gobierno "pretenda cuadrar sus cuentas a base de empobrecer a los pensionistas".

Por ello, ha exigido que el Ejecutivo levante su veto sobre la proposición de ley de los socialistas que pide que las pensiones suban al menos lo que sube el coste de la vida y su revalorización quede vinculada al IPC.

"NO ES JUSTO, NI DECENTE, NI DIGNO".

"Un país que crece por encima del 3% no puede empobrecer a los pensionistas. No es justo, ni decente, ni digno. El PSOE no lo va a aceptar de ninguna de las maneras", ha remarcado.

El Consejo de Ministros aprobará este viernes un real decreto para subir las pensiones tanto contributivas como no contributivas un 0,25% a partir del 1 de enero de 2017, el mínimo establecido en la ley.

De esta forma, se trata del cuarto año consecutivo en el que las pensiones subirán un 0,25%, el mínimo legal establecido de acuerdo con la fórmula de revalorización introducida en la última reforma de pensiones, que tiene en cuenta los gastos e ingresos del sistema y establece la subida mínima del 0,25% y un techo máximo del IPC más 0,50%.

