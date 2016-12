Cuidado con Hacienda en las cláusulas suelo: Montoro revisará las deducciones de vivienda

Sr. Montoro, pezqueñines no gracias, que tienen que crecer un poco mas.



Tienes que pescar a los peces grandes y ricos y tu sabes muy bien quienes son.



Y deja de meter miedo a la pobre gente que fueron engañadas por los banqueros y mucho hasta en perdido su casa.



Hay que ser muy ruin para meter miedo a la gente para que no reclamen a los bancos.



En cuanto al 20 % de recargo por demora, esto no puede ser, porque no es ingreso que tu hayas ocultado a hacienda en ejercicios anteriores, ese dinero no lo has ocultado, sencillamente te lo cobraron de mas y ahora te lo devuelven, por lo tanto, no has estafado a nadie , a ti si, el Banco.



Digo lo mismo que el Carlos,



Reclamar a los bancos todo, no hacer caso a los que os meten miedo, como el Montoro , que os devuelvan todo lo robado.