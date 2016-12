(Ampl.) El Gobierno aprueba mañana la subida del 0,25% de las pensiones para 2017

29/12/2016 - 13:42

También aprobará un Real Decreto detallando el incremento en un 8% del salario mínimo

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros aprobará mañana un Real Decreto para subir las pensiones contributivas y no contributivas un 0,25% a partir del 1 de enero de 2017, el mínimo establecido en la ley, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

Se trata del cuarto año consecutivo en el que las pensiones subirán un 0,25%, el mínimo legal establecido en la fórmula de revalorización introducida en la última reforma de pensiones, que tiene en cuenta los gastos e ingresos del sistema y establece una subida mínima del 0,25% y un techo máximo del IPC más un 0,50%.

El coste de la revalorización superará los 281 millones de euros y la pensión máxima quedará fijada a partir del 1 de enero de 2017 en unos 2.573,7 euros por mes.

Este Real Decreto no necesitará ser convalidado en el Congreso al no tener rango de ley. El incremento de las pensiones afectará a cerca de 9,5 millones de pensiones contributivas y unas 455.000 pensiones no contributivas.

Esta subida del 0,25% fue confirmada por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a los agentes sociales en la reunión que celebraron el pasado 20 de diciembre.

CC.OO. y UGT consideran este incremento insuficiente y han pedido al Gobierno que aumente las pensiones un 1,2% en 2017, que es la previsión de inflación que maneja el Gobierno para el próximo año, con el fin de garantizar que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.

Coincidiendo con el planteamiento de los sindicatos, los principales grupos de la oposición, entre los que se encuentran PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y PDC, registraron el pasado mes de octubre en el Congreso una proposición de ley en la que pedían una subida de las pensiones del 1,2% para 2017. El Gobierno propuso vetar esta proposición y el Congreso le exigió más información, por lo que se está a la espera de que el Ejecutivo facilite más datos.

¿CÓMO SE QUEDAN LAS PENSIONES CON ESTA SUBIDA?

Tras la subida del 0,25% que experimentarán las pensiones el próximo 1 de enero, la pensión mínima de jubilación de una persona con 65 o más años y cónyuge a cargo pasará de 784,9 euros al mes por catorce pagas a 786,86 euros mensuales. Los que no tengan cónyuge cobrarán un mínimo de 637,7 euros, frente a los 636,1 euros de este año, mientras que los que tienen cónyuge pero no a cargo percibirán 605 euros mensuales (ahora son 603,5 euros).

Las pensiones mínimas de jubilación para los menores de 65 años con cónyuge a cargo subirán desde 735,7 euros al mes por catorce pagas hasta 737,5 euros, y las de los menores de 65 años sin cónyuge ascenderá a 596,5 euros, frente a los 595 euros mensuales de este año.

Por su parte, la pensión mínima de viudedad con cargas familiares se situará desde el 1 de enero en 737,5 euros mensuales por catorce pagas, en contraste con los 735,7 euros de ahora. La cuantía mínima de la pensión de viudedad para titulares con 65 años o con una discapacidad en grado igual o superior al 65% será de 637,7 euros al mes (ahora 636,1 euros mensuales), mientras que las pensiones mínimas de viudedad para personas con entre 60 y 64 años será de 596,5 euros al mes. Para los titulares de pensiones de viudedad con menos de 60 años el importe mínimo alcanzará en 2017 los 482,8 euros al mes (antes 481,6 euros).

Asimismo, la pensión mínima de gran invalidez con cónyuge a cargo pasará de 1.177,4 euros mensuales por catorce pagas a 1.180,34 euros mensuales, mientras que la de gran invalidez sin cónyuge subirá hasta los 956,6 euros desde los 954,2 euros mensuales de este año.

La pensión mínima de incapacidad permanente absoluta ascenderá desde el próximo 1 de enero a 786,86 euros mensuales por catorce pagas, frente a los 784,9 euros actuales, en tanto que las pensiones de orfandad y en favor de familiares tendrán un importe mínimo de 194,8 euros mensuales, en contraste con los 194,3 euros de ahora.

Por su lado, la cuantía de la pensión máxima pasará desde 2.567 euros mensuales a 2.573,4 euros al mes.

SUBIDA DEL SMI.

Además del Real Decreto de revalorización de las pensiones, el Gobierno tiene previsto aprobar mañana otro Real Decreto detallando la subida del 8% del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2017, desde los 655,2 euros actuales hasta 707,6 euros al mes por catorce pagas.

El incremento del SMI ya fue aprobado el pasado 2 de diciembre por el Consejo de Ministros. Con el Real Decreto que se aprobará mañana lo que se quiere es especificar la cuantía del salario mínimo en casos concretos.

PUBLICIDAD