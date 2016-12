Economía.-Italia cuestiona la "opacidad" del BCE y dice que Monte dei Paschi estará "hipercapitalizado" tras el rescate

Espera que los títulos de la entidad transalpina vuelvan a cotizar en breve

ROMA, 29 (EUROPA PRESS)

El ministro italiano de Finanzas, Pier Carlo Padoan, considera que las exigencias del Banco Central Europeo (BCE) convertirán a Banca Monte dei Paschi di Siena en una entidad "hipercapitalizada", aunque ha cuestionado la falta de información sobre los criterios aplicados por el banco central en su labor de supervisión, una opacidad que puede acabar generando malas interpretaciones.

"Aparte de la carta con las cinco líneas y tres cifras, habría sido de gran ayuda alguna explicación, ya que la falta de información se traduce en opacidad y las cosas opacas casi siempre llevar a interpretaciones erróneas", apunta Padoan en una entrevista concedida al diario italiano 'Il Sole 24 Ore'.

Las críticas del ministro italiano hacen referencia a la escueta comunicación por parte del BCE de que las necesidades de capital de Banca Monte dei Paschi di Siena alcanzan los 8.800 millones de euros por el deterioro de su posición de liquidez durante el mes de diciembre, una cifra muy por encima de los 5.000 millones de euros de la fallida ampliación de capital de la entidad toscana.

No obstante, Padoan señala que la decisión del BCE, incluso si no fue unánime, no es censurable debido al carácter independiente de la entidad como autoridad de supervisión de la banca de la zona euro.

"Dicho esto, habría sido útil, no digo ya amable, haber recibido del BCE más información sobre los criterios por los que ha llegado a esta valoración. Esto sería de utilidad porque puede ofrecer directrices a otras entidades y autoridades", añade.

En este sentido, el ministro italiano considera que algún tipo de explicación por parte del BCE permitiría a otras entidades hacerse una idea sobre la forma adecuada de afrontar una potencial necesidad de dirigirse al banco central en relación con ampliaciones de capital, fusiones o adquisiciones.

Asimismo, Padoan sostiene que las exigencias planteadas por el supervisor bancario harán de Monte dei Paschi un banco "hipercapitalizado", lo que desde el punto de vista de la estabilidad representa una buena noticia, aunque advierte de la necesidad de evaluar en el plan estratégico a medio plazo de la entidad esta circunstancia desde el lado de la eficiencia de capital.

AMPLIACION DE CAPITAL "EN DOS O TRES MESES".

En cuanto al plan de recapitalización del banco toscano, el más antiguo del mundo, Padoan explica que la entidad debe ahora presentar un nuevo plan de reestructuración al BCE y a la Comisión Europea, que será discutido "paso a paso" y conducirá a una ampliación de capital dentro de "dos o tres meses".

Además, el ministro transalpino apunta que durante la discusión de las soluciones propuestas en el plan de negocio, incluyendo cómo deshacerse de los préstamos morosos, podrá entenderse si la cifra planteada en el incremento de capital es realmente necesaria.

Mientras tanto, Padoan indica que la labor de Marco Morelli como consejero delegado de la entidad toscana, cargo que ocupa desde el pasado mes de septiembre "no está en cuestión", aunque reconoce que cuando se concrete un cambio en la propiedad de la entidad también variará la composición de la junta directiva.

Por otro lado, Padoan expresa su confianza en que las acciones de Monte dei Paschi, que permanecen suspendidas de negociación en la Bolsa de Milán desde el pasado 23 de diciembre, vuelvan a cotizar "en breve".

