España cumplirá el déficit pactado con la UE por primera vez desde 2010

Cómo fastidia a la izquierda que alguien haga bien las cosas. Y no me extraña que no se lo crean. En su entorno nadie lo consigue, no me extraña.



Zapatero gastaba 500.000 millones y recaudaba 390.000 millones.



Ahora se gastan 460.000 millones y se recaudan 420.000 millones.



Y todo ello pagando 30.000 millones más en pensiones de lo que pagaba el PSOE con Zapatero.



Si la gestión del PP es mala, la del PSOE es...



Por cierto, si hacemos caso a ese que se pasa el día por aquí mintiendo una y otra vez, debería recaudarse menos.



Dice el mentiroso cosas como que el empleo es precario... que se paga un 30% en salarios, etc... que si la reforma laboral... que si lo que ve desde su casa...



Y yo me pregunto ¿Por qué se recauda más dinero en impuestos si somos más pobres y trabajamos menos y peor pagados?



O el PSOE robaba mucho o el PP saca el dinero de los ricos... o todo lo que afirma el mentiroso de izquierdas es mentira.