Las cinco cifras más llamativas del día

Warren Buffett ha visto crecer su fortuna en 2016.

Las cifras y los datos ayudan a contextualizar y entender muchas de las noticias que se conocen cada día. En elEconomista.es recopilamos algunas de las más destacadas de este martes 27 de diciembre de 2016.

64,1 años

El retraso de la edad legal de jubilación que se empezó a aplicar en 2013 no ha afectado a los españoles. A pesar de que sobre el papel los ciudadanos tendrían que trabajar cuatro meses más que antes de que entrara en vigor la reforma, la edad media de jubilación no sólo no ha subido, sino que se ha reducido en un mes, pasando de los 64,2 años de 2013 a los 64,1 años de 2016.

31.107 millones

El déficit consolidado del conjunto de las administraciones públicas hasta septiembre alcanzó los 31.107 millones de euros -un 2,78% del PIB- con lo que sigue por debajo del 4,6% comprometido con Bruselas para el total del ejercicio.

6,23 millones

Las comunidades autónomas de Andalucía y Madrid han impuesto a Telefónica multas de 6,23 millones de euros y 30.000 euros, respectivamente, por la primera subida de cinco euros aplicada en marzo de 2015 a sus paquetes de oferta convergente de Movistar Fusión.

4.999 euros

En las tiendas de la cadena de compraventa Cash Converters se venden artículos de todo tipo... incluso un premio Goya. Y es que los hermanos Bajo Ulloa, premiados al mejor guión en 1992, decidieron poner a la venta en una tienda de esta cadena en Vitoria la estatuilla de los Goya que la Academia les otorgó. El galardón estaba a la venta por 4.999 euros, toda una ganga para coleccionistas que sin embargo ya ha sido retirada.

147.300 millones de dólares

Algunos de los individios más ricos del planeta se han visto favorecidos por las circunstancias en 2016. Tanto que las fortunas de las 200 personas con más dinero del mundo han aumentado en 147.300 millones de dólares, hasta alcanzar una cifra total de 3 billones de dólares.

PUBLICIDAD