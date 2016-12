Economía.- El PSOE pide que Guindos comparezca para que explique los pasos para la devolución de las cláusulas suelo

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha registrado este martes una solicitud de comparecencia del ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, para que explique en el Congreso cuál será el método de cobro de las cláusulas suelo para los afectados tras la sentencia europea, con lo que se sumará a las peticiones de comparecencia en sede parlamentaria del ministro registradas la semana pasada por Izquierda Unida y Ciudadanos.

Así lo ha anunciado el portavoz de la Gestora del PSOE, Mario Jiménez, en declaraciones a Cuatro recogidas por Europa Press, en la que ha adelantado que los socialistas piden la comparecencia de Guindos para explicar los siguientes pasos a dar tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que dictamina que los bancos deben devolver todo el dinero cobrado de más a los clientes afectados por la existencia de cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios.

En concreto, solicitan su comparecencia en la Comisión de Economía para explicar las actuaciones que piensa adoptar para "la devolución inmediata y efectiva de las cantidades cobradas de más por las entidades de crétido como consecuencia de la aplicación de las cláusulas suelo declaradas nulas por el TJUE".

El PSOE se suma así a la solicitud de comparecencia del ministro que registró Ciudadanos el pasado viernes para que explique en el Congreso cómo se adaptará la legislación hipotecaria a la sentencia europea sobre cláusulas suelo y las medidas que tomará para evitar más "abusos" a los ciudadanos y eliminar los "privilegios" de las entidades.

Un día antes, el jueves, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, también solicitó la comparecencia urgente del ministro de Economía para que explique en sede parlamentaria "las actuaciones" que va a llevar a cabo Economía para que las entidades financieras "devuelvan todo el dinero de las cláusulas suelo a los consumidores afectados.

Los socialistas trabajan junto a las organizaciones de consumidores en la elaboración de un instrumento extrajudicial que pretende impulsar en el Congreso "en semanas" con una iniciativa parlamentaria que inste al Gobierno a acelerar una solución "rápida y a coste cero" para los afectados por las cláusulas suelo que les permita "cobrar todo" y que no haya quitas para los bancos.

Tras la reunión del pasado jueves con ocho organizaciones de consumidores (Adicae, Asgeco, Cecu, Fuci, Hispacoop, Unae, Ocu y Facua) , el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, señaló que la sentencia es "clara, contundente y concluyente" al dictaminar que los consumidores no pueden verse afectados y "tienen que cobrar todo, no puede haber quitas", por lo que considera que "no hay medias tintas y los bancos tienen que pagar".

