El Gobierno compromete la deuda pública de 2017 con 50.000 millones más

Lo de las pensiones es de traca. Habeis publicado unos datos escandalosos sobre el numero de pensiones que se estan abonando de la hucha a jubilados que todavia no tienen la edad de jubilacion legalmente estipulada. Y es que aqui el listillo de turno hizo bien la jugada de justificar esas pensiones debido a que se habia cotizado el tiempo requerido... y eso a mi entender no es razonable, ya que si tu llegas a esa edad y no has cotizado suficiente, debes trabajar mas años hasta percibir pension, lo cual NO JUSTIFICA que si los has cotizado ya, puedas prejubilarte cogiendo dinero de la hucha!!



Las prejubilaciones creo yo que deberian ser cargadas a los presupuestos del Estado, y cuando se llegue al requisito de la edad, poder cobrar de la hucha, pero antes es de cajon que NO.