La edad de jubilación sólo sube en la ley: los españoles siguen retirándose a los 64,1 años de media

En 2016, la edad media se mantuvo pese a que la edad legal subió

El retraso de la edad legal de jubilación que se empezó a aplicar en 2013 no ha afectado a los españoles. A pesar de que sobre el papel, los ciudadanos tendrían que trabajar cuatro meses más que antes de que entrara en vigor la reforma, la edad media de jubilación no sólo no ha subido, sino que se ha reducido en un mes, pasando de los 64,2 años de 2013 a los 64,1 años de 2016 (están disponibles las cifras hasta octubre), según datos de la Seguridad Social.

De acuerdo con estas cifras, en los diez primeros meses del año se retiraron un total 265.557 españoles, de los que 117.420 lo hicieron antes de cumplir los 65. Esto supone que el 44,2% de todas las altas de jubilación lo hicieron antes de esa edad. De ellos, más de 96.000, el 36% del total lo hicieron con 61, 62 o 63 años.

Si a ellos les añadimos los que se retiran con 60 años y menos, el resultado es que prácticamente 100.000 españoles (99.971), el 37% de los que se jubilaron en los diez primeros meses del año, lo hicieron con 63 años o menos. La proporción no sólo no ha bajado respecto al año anterior sino que ha subido ligeramente, pasando del 36 al 37% del total de los retirados.

Sólo el 7,5% lo alarga más allá de los 65 años

No obstante, la edad más común para jubilarse sigue coincidiendo con lo que dice la ley: en total 128.148 personas lo hicieron el año que cumplieron 65, es decir, el 48% del total de los que se jubilaron hasta octubre lo hicieron con la edad que dice la ley. Sólo 19.989, el 7,5% del total, optaron por retirarse más allá de los 65.

Hay que recordar que para la jubilación ordinaria las edades vigentes son: 65 años si se han cotizado más de 36 años y 65 años y 4 meses si no se ha llegado a este periodo de cotización. A partir del 1 de enero, para jubilarse a los 65 habrá que haber trabajado más de 36 años y 3 meses, si no, habrá que retirarse con 65 años y 5 meses. No obstante, hay muchos colectivos que pueden acceder a la jubilación anticipada, incluso sin ser penalizados económicamente.

Los datos de la Seguridad Social dicen que los que se jubilan antes de los 65 tienen pensiones más altas. Los que lo hicieron hasta octubre recibieron una pensión inicial de 1.554,36 euros, un 16% más que la media (1.333 euros al mes) y un 34% más que la que recibe los que se retiran una vez pasada la edad legal (1.158 euros mensuales).

