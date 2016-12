España cerrará este año con la recuperación del PIB previo a la crisis

25



Te lo repito, el PIB no tiene importancia, lo realmente importante es la riqueza por habitante.



Por eso se da en caso de China, por poner un ejemplo, que con un PIB que es el segundo del mundo, tiene cientos de millones de personas en la absoluta miseria. Y sin embargo, Suiza, con un PIB que puede es el 40 del mundo, y es el pias con la mayor riqueza del planeta por habitante. su nivel de vida, es impresionante, al igual que su educación, competitividad, industria de precisión, et.ete.etc. con una riqueza per capita sobre 4 veces la de España. ¿Ves ahora por qué el PIB sirve de poco? LO has cogido?