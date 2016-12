Montoro rechaza que se hable de “chantaje” de cara a aprobar los próximos presupuestos

22/12/2016 - 20:32

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, rechazó este jueves que se hable de “chantaje” de cara a la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el ministro se pronunciaba así al ser preguntados por las palabras de algunos responsables o consejeros autonómicos socialistas sobre un posible chantaje del Gobierno con, por ejemplo, las entregas a cuenta a las regiones en el marco de la financiación autonómica.

“El término chantaje no es apropiado”, dijo Montoro, quien agregó que “es imposible que el Gobierno facilite lo que no tiene”. En este sentido, el responsable de Hacienda explicó que son los PGE los que “habilitan al Gobierno a determinados la previsión de ingresos tributarios que corresponden a la financiación de las comunidades”.

“Sin PGE no se puede facilitar nada”, dijo Montoro, quien señaló que se podía “aventurar” o “pronosticar”, pero eso es algo que no debe hacer un Gobierno. Así, defendió que un Ejecutivo ha de dar “certezas y no especulaciones”.

Según el ministro, “necesitamos PGE y estoy convencido de que vamos a tener más pronto que tarde unos Presupuestos y ahí conocerán las comunidades los anticipos a cuenta”.

