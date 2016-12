Las pensiones ya cuestan a España seis veces más que las prestaciones de paro

Es muy normal, hay mucha gente que esta en el paro que sbe que no va a volver a currar pues se jubila oprque tiene lo que necesita y adios...



como no baje el paro lo que no ha bajado estos cuatro años con el Rajoy este pais se va a la ruina, porque los pocos que trabajan pagaran mas impuestos para las pensiones... pero si hay mas gente trabajando estos impuestos se pueden aliviar. Empleos con un sueldo digno, no "algo mas del minimo" (700 euros) ...



pero vamos 26.9% (de apuntados al paro) en el 2012 estamos en 2017, cinco años, y el paro solo se ha reducido al 20%, , mientras que en los 5 años anteriores al 2012 el paro subio del 8% al 26.9%... no hace falta ser ingeniero (yo lo soy, 36 años en el paro desde hace 3... sin dinero para emigrar y 0 ayudas) que las politicas actuales no son la solucion.