El PSOE exige una vía extrajudicial rápida y a coste cero para atender a los afectados por cláusulas suelo

22/12/2016 - 15:17

El PSOE trabaja junto a las organizaciones de consumidores en la elaboración de un instrumento extrajudicial que pretende impulsar en el Congreso "en semanas" con una iniciativa parlamentaria que inste al Gobierno a acelerar una solución "rápida y a coste cero" para los afectados por las cláusulas suelo que les permita "cobrar todo" y que no haya quitas para los bancos.

Así lo ha explicado el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, en declaraciones a los periodistas al término de una reunión celebrada en la Cámara Baja con ocho organizaciones de consumidores (Adicae, Asgeco, Cecu, Fuci, Hispacoop, Unae, Ocu y Facua) para analizar y buscar una solución tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que dictamina que los bancos deben devolver todo el dinero cobrado de más a los clientes afectados por la existencia de cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios.

Saura ha señalado que la sentencia es "clara, contundente y concluyente" al dictaminar que los consumidores no pueden verse afectados y "tienen que cobrar todo, no puede haber quitas", por lo que "aquí no hay medias tintas y los bancos tienen que pagar".

NO CABE NEGOCIAR, SINO PAGAR

En este sentido, ha denunciado que en los últimos años se han producido "excesos" por parte de las entidades financieras en lo relativo a las cláusulas suelo en las hipotecas, y ha insistido en que la justicia europea está "de parte de los consumidores" y "no cabe posibilidad de negociación ni de quita".

"Los consumidores tienen derecho a cobrar porque ha habido muchísimos excesos en los últimos años", ha apostillado Saura, quien ha explicado que el objetivo del PSOE es articular vías de solución extrajudiciales de forma que ésta sea "rápida" para que "se cumpla la sentencia y se devuelva todo lo que se tenga que devolver, y no haya quitas", de la manera "más barata y a coste cero para los consumidores afectados".

Por ello, el PSOE seguirá reuniéndose en los próximos días con las organizaciones de consumidores para fijar el "instrumental más adecuado", mediante una iniciativa parlamentaria, para que se haga de la manera "participativa, flexible, rápida y que no tenga coste para los consumidores y no haya quita alguna". Según Saura, la mayoría de las organizaciones de consumidores abogan también por la vía extrajudicial para buscar una solución.

En cualquier caso, ha apuntado que el objetivo es articular el instrumento extrajudicial "en semanas, no en meses" para que cobren todos los afectados por las cláusulas suelo, especialmente los más vulnerables.

EL PSOE PIDE "SENSIBILIDAD" AL GOBIERNO

Preguntado sobre las aclaraciones realizadas por algunos bancos negando que el fallo europeo les afectase, Saura ha reiterado que la sentencia es "clara" y por lo tanto "la cuestión no es tan pacífica como parecía en un momento", ni "inmediata y pacífica" como considera que el Gobierno parece haber entendido.

En este sentido, la portavoz de consumo del PSOE en el Congreso, Begoña Tundidor, ha aseverado que los socialistas trabajarán "duramente" en el asunto y ha pedido "sensibilidad" al Gobierno y que "no se ponga la venda y trabaje en una resolución" al conflicto, para que todos los afectados puedan ver efectiva la sentencia "lo antes posible".

Además, Tundidor ha avanzado que el PSOE estudia pedir al Gobierno que ponga una herramienta a disposición de los ciudadanos para que puedan conocer las cantidades que les deberían ser devueltas, similar a la puesta en marcha en Andalucía.

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó que el Gobierno estudiará la sentencia, si bien aclaró que la solución la tienen que adoptar los bancos con sus clientes, al tiempo que el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, declaró que la banca española es "perfectamente capaz de hacer frente" a las consecuencias de la sentencia del TJUE sobre las cláusulas suelo, ya que es "solvente".

LAS ORGANIZACIONES RESPALDAN LA VÍA EXTRAJUDICIAL

Por su parte, la portavoz de la organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, cree que la banca "lo pondrá difícil" a los afectados para cobrar las devoluciones que les correspondan, y considera que es una "muy buena oportunidad" para las entidades de poder "lavar su imagen" al haber quedado "muy dañada" en los últimos años.

OCU considera que solo existen dos vías tras la sentencia: que los bancos abonen todo lo indebidamente cobrado por las cláusulas suelo de manera "amistosa y no judicial" o que acaten la sentencia europea que les obligará a pagar todo, "incluso con costas".

Izverniceanu ha pedido que la devolución se produzca de oficio en cuanto el banco reciba la carta del afectado y le reclame lo indebidamente cobrado desde el principio de su hipoteca.

Por su parte, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, ha denunciado que los bancos "han puesto muchas dificultades a pesar de que está claro que esta cláusula era un fraude y era abusiva", y ha dicho estar "seguro" de que "de aquí a un mes estará todo el ejército y la logística de todos los bancos engañando y haciendo firmar cosas".

Pardos opina que a la banca le interesaría la vía judicial porque "con un poco de suerte sólo reclama entre el 15% y el 20%", por lo que ha abogado por la vía extrajudicial, celebrando la "gran revolución" que supone la sentencia al dictaminar que se devuelva lo cobrado indebidamente desde el inicio de la firma de las hipotecas.

De esta forma, ha valorado que el "verdadero Gordo" cayese ayer a más de tres millones de familias afectadas por las cláusulas suelo a las que habría que devolver en torno a 4.000 millones de euros, y a todos los españoles porque "por primera vez la legislación de consumo en España será eficaz con esta sentencia".

EXIGEN "RAPIDEZ" EN LA SOLUCIÓN

Además, ha indicado que Adicae se reunirá en los próximos días con otros grupos parlamentarios para buscar decisiones que "obliguen al Gobierno a ejercer una defensa y protección de los consumidores".

De igual forma, el portavoz de la Asociación General de Consumidores (Asgeco), José Ángel Oliván, ha agradecido la "rapidez" de la convocatoria del PSOE y ha defendido que la "única opción" es que los bancos devuelvan el dinero.

Oliván ha abogado también por una solución extrajudicial porque supondrá un alargamiento, costes y molestias para los clientes", y ha mostrado la "voluntad" por hallar una solución "mañana mejor que pasado". "Sospechamos que de la otra parte no habrá la misma voluntad", ha lamentado en referencia a la banca.

