El PSOE advierte de que no admitirá "chantajes" a las CCAA e insiste en que no apoyará los Presupuestos

22/12/2016 - 14:15

El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, ha afirmado este jueves que no le consta ningún tipo de chantaje por parte del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a los barones socialistas para apoyar los Presupuestos de 2017, si bien ha advertido de que el PSOE no admitirá "chantajes" y no apoyará las cuentas de 2017.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas tras reunirse en el Congreso con las organizaciones de consumidores para analizar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE referida a las cláusulas suelo.

"No me consta", ha afirmado Saura en relación con las informaciones publicadas que apuntan a que Montoro habría advertido a los barones socialistas en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de que si no apoyan los Presupuestos de 2017 elaborados por el Gobierno no se podrían producir adelantos.

No obstante, ha subrayado que el PSOE "no admite ningún tipo de chantaje", y ha insistido en que no apoyará los PGE del Gobierno "por muchas razones", ya que, aunque en lo relativo a los objetivos de déficit los socialistas creen que han conseguido "cambiar y reorientar la política fiscal y presupuestaria", no lo han logrado "completamente".

En este sentido, se ha referido a la necesidad de que la revalorización de las pensiones tenga en cuenta el coste de la vida o una reforma fiscal "en profundidad", a lo que el Gobierno "no está dispuesto", por lo que "es muy difícil aprobar los PGE". "No admitimos ningún tipo de chantaje, ni lo hemos admitido ni lo vamos a admitir en el futuro", ha apostillado.

