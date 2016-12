Economía/Finanzas.- 'Financial Times' cree que el "golpe" de las cláusulas suelo a la banca española "no será mortal"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El "golpe" sufrido por los bancos españoles tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que les obliga a devolver la totalidad de los intereses cobrados de más por las cláusulas suelo que no sean transparentes será "doloroso, pero no mortal", según considera el 'Financial Times'.

En un artículo de su sección de opinión 'The Lex Column', 'Financial Times' pone en valor que la mayoría de los bancos con cláusulas suelo, a excepción de Banco Santander y Bankinter que no las aplicaban en sus hipotecas, ya han realizado provisiones que cubren la mayor parte del periodo que deben devolver.

En este sentido, cita a analistas de KBW para estimar que el sector tendrá que provisionar otros 3.000 millones de euros adicionales para devolver los intereses cobrados de más desde el origen del préstamo hasta el 9 de mayo de 2013, fecha sobre la que había sentado precedente el Tribunal Supremo a partir de la que devolver lo cobrado por este tipo mínimo por falta de transparencia.

El impacto esperado por estos analistas en el capital de la banca oscilará entre los 10 y los 90 puntos básicos. Para 'FT', Banco Sabadell, Banco Popular y Liberbank serán las entidades más afectadas por la retroactividad total de las cláusulas suelo.

Eso sí, destaca que no será suficiente para provocar un impacto elevado en el "decente" nivel de capital CET1 de más del 12% en general del que goza la banca española. Además, valora la reducción de los niveles de morosidad, pero advierte sobre la dificultad del negocio bancario, con las hipotecas y el crédito a empresas aún reduciéndose.

"La razón inicial para invertir en los bancos españoles permanece", sostiene el diario económico, que recuerda que las entidades deberían beneficiarse del vigor de la actividad económica en España, que crece más de un 3% en tasa interanual. "Un ritmo frenético para una economía europea", subraya.

