Economía/Finanzas.- La protección del consumidor, clave en la sentencia del TJUE sobre las cláusulas suelo

Las entidades no devolverán 'de oficio' lo cobrado de más por estas cláusulas

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La protección del consumidor ha sido el punto clave de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha determinado la retroactividad total de las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios de la banca española, dado que el órgano entiende que la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013 ofrecía una protección "incompleta e insuficiente" al cliente.

La resolución jurídica de la instancia europea conocida hoy ha supuesto un golpe para los bancos, que, después de que el abogado general del TJUE avalara en julio la "limitación en el tiempo" de esta condición, esperaban un pronunciamiento en la misma línea.

Sin embargo, el Tribunal europeo no comparte este argumento y considera que esta limitación "equivale a privar a todo consumidor" que tenga una hipoteca con cláusula suelo de "obtener la restitución íntegra" de lo abonado "indebidamente" a la entidad durante el periodo anterior al 9 de mayo de 2013.

Según los cálculos del Banco de España, el impacto que esta sentencia tendrá en los bancos que se puedan ver afectados excederá por poco los 4.000 millones de euros. Pero las entidades están "preparadas" para afrontarlo, como han explicado tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos, como el portavoz de la Asociación Española de la Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano.

IMPACTO EN LA BANCA

En cualquier caso, las disputas judiciales por las cláusulas suelo no son nuevas y las entidades financieras ya han realizado provisiones para atender esta contingencia, a excepción de Bankinter y Santander, que no incluyeron esta condición en sus contratos hipotecarios y, por lo tanto, no se ven afectadas.

Con la sentencia sobre la mesa, los bancos cotizados han explicado en qué se traducirá la decisión del TJUE: Popular estima un impacto de 334 millones de euros, Unicaja de 150 millones, Bankia de 100 millones, Liberbank de 83 millones y BBVA de 404 millones. Sabadell, por su parte, ha insistido en que sus cláusulas suelo son transparentes.

Mientras tanto, el Supremo ya ha anunciado que "ajustará" su actual jurisprudencia sobre las cláusulas suelo una vez conocida la decisión del órgano europeo y ha recordado que a día de hoy tiene pendientes de resolver varias decenas de recursos relacionados con esta causa, algunos de los cuales quedaron paralizados a la espera de la sentencia.

BUENAS NOTICIAS PARA LOS CONSUMIDORES

Si para los bancos la decisión del TJUE ha sido un jarro de agua fría, los consumidores han visto en este pronunciamiento una buena noticia que les ayudará a recuperar un dinero que daban por perdido, pese a que no está claro el mecanismo por el que recibirán lo cobrado de más.

Por el momento, el Gobierno y el PSOE han coincidido en la necesidad de poner en marcha algún procedimiento extrajudicial para reintegrar pronto el dinero a los afectados, sin esperar a un proceso judicial que puede ser complejo y costoso, dado que los bancos no devolverán 'de oficio' lo cobrado de más por estas cláusulas.

La AEB, por su parte, ha abogado por la interlocución directa entre el banco y el cliente y la Confederación de las Cajas de Ahorros (CECA) se ha encargado de destacar que la sentencia "no es de aplicación directa" y que su impacto en las entidades de crédito se irá conociendo a medida que los juzgados y tribunales españoles que tengan asuntos pendientes analicen cómo se aplica "en cada caso".

Expertos juristas consultados por Europa Press adelantan que la sentencia se aplicará de distinta manera dependiendo de factores como que el préstamo haya o no vencido o de si el caso se encuentra ya judicializado.

También ha habido quien ha previsto el efecto a futuro de la decisión de la Justicia europea, como el jefe de estudios de Idealista, Fernando Encinar, quien augura una subida de los diferenciales hipotecarios por parte de las entidades a los que firman los nuevos préstamos "con el objetivo de cubrir los 'gastos extra' que supondrá esta sentencia".

