Báñez dice que si el Estado debe respaldar el pago de pensiones será sólo de manera temporal

Que el agujero de la Ssoc es por la pérdida de empleos en la crisis? Mentira! El agujero de la S soc la ha creado el pp gracias a su reforma laboral y la bajada de las cotizaciones.



Y comparar la situación a los años 90 y su superación me recuerda a eso de rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Nunca se sabe lo que va a pasar y es mejor no tensar la cuerda. Nunca hemos estado tan endeudados como con el pp.