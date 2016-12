Un consorcio liderado por Tecnocom desarrolla una plataforma de Big Data para administraciones públicas

21/12/2016 - 17:24

Un consorcio formado Tecnocom, Imatia, Queres, Veltis y Oficina Catastral Andaluza está desarrollando una plataforma de 'Big Data' para las administraciones públicas que les permita una gestión inteligente de los servicios que prestan a los ciudadanos, según informa Tecnocom en un comunicado.

La compañía explica que el consorcio desarrollará y demostrará sobre esta plataforma "nuevos conceptos tecnológicos y aplicaciones avanzadas orientadas a la optimización de los recursos públicos".

"Gracias a la disponibilidad objetiva de múltiples fuentes de información (Big Data), al acceder al sistema para realizar cualquier gestión, los ciudadanos recibirán información de interés personalizada, acorde con su perfil, mejorando la comunicación y la interacción entre las administraciones públicas y los administrados", detalla.

Además, la plataforma permitirá al ciudadano opinar o realizar comentarios sobre los diferentes servicios públicos de su localidad, cambiando el modelo de relación con la administración, fomentando la interacción y la cooperación y mejorando la experiencia del ciudadano y la percepción que tiene de las instituciones públicas.

Tecnocom remarca que el concepto 'Smart Government' supone un salto cualitativo muy importante respecto a los modelos clásicos "estáticos" de e-Administración y es complementario del concepto de 'Smart City', que pivota fundamentalmente sobre la relación entre la ciudad y los vecinos.

"Se trata de que el ciudadano no tenga que buscar, sino que encuentre. Imaginemos que un ciudadano accede a los servicios de pago de tributos. Al hacerlo, no sólo verá su expediente sino que podrá ver información de su interés, por ejemplo, si tiene hijos, la plataforma le ofrecerá información sobre campañas de vacunación, ayudas escolares, etc", ha remarcado el director de soluciones de Gobierno en Tecnocom, Julio José Espiña.

El Proyecto está cofinanciado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en el marco de la convocatoria del año 2015, dentro del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a fomentar la cooperación regional en investigación y desarrollo (Programa FEDER Innterconecta).

