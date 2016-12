Bruselas "reprende" a excomisaria Kroes por sus negocios en paraísos fiscales pero no llevará el caso al TUE

21/12/2016 - 13:40

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que "reprende" pero no ve "base legal" acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el comportamiento negligente de la exvicepresidenta del Ejecutivo comunitario Neelie Kroes, de quien se ha sabido más tarde que compaginó su trabajo en Bruselas con la gestión de una empresa opaca en un paraíso fiscal.

BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)

Bruselas ha concluido que Kroes, que fue comisaria de Competencia y de Telecomunicaciones en el Ejecutivo de José Manuel Durao Barroso, "no actuó con la debida diligencia" al ocultar sus ingresos percibidos durante 2015, mientras recibía la pensión de transición que asigna la UE a sus excomisarios.

También considera que violó las normas del Código de Conducta que se aplica al Colegio de Comisarios por no haber incluido en su declaración de intereses de 2004 que desde cuatro años antes ocupaba el puesto de dirección de la empresa Mint Holdings Limited, aunque no fuera recibiera un salario por ello.

Sin embargo, la Comisión Europea ha indicado que no existe "base legal" que permita llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) y reclamar una sanción económica para la exministra holandesa. En ese sentido, los servicios comunitarios han subrayado que se recuperó "inmediatamente" el dinero y ello evitó un perjuicio para los presupuestos comunitarios.

El Ejecutivo comunitario también ha valorado que Kroes pidió disculpas por lo sucedido en una carta remitida el pasado mes de septiembre y da por bueno que no se le puede acusar de haber vulnerado las normas, "si ella no ha sido, y puede no haber sido, consciente de que seguía ocupando el puesto".

