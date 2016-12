Fedea: "La reforma laboral ha animado la salida del desempleo hacia el empleo indefinido"

El mercado laboral español aún sigue mostrando una dualidad extrema

Será necesario un mayor esfuerzo para lograr un mercado eficiente

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado un trabajo en el que defiende que la reforma laboral de 2012 ha podido fomentar el empleo indefinido en España. Además, el trabajo realizado por los profesores J. Ignacio García Pérez y Josep Mestres Domènech, sostiene que esta reforma del mercado laboral podría haber sido responsable de una parte importante de la reducción del desempleo en los últimos años.

Este documento, titulado The Impact of the 2012 Spanish Labour Market Reform on Unemployment Inflows and Outflows, destaca que usando como muestra 200.000 trabajadores empleados y desempleados, "los resultados indican que la reforma laboral de 2012 parece haber animado la salida del desempleo hacia el empleo indefinido, frente a la alternativa del contrato temporal".

De modo, que la reforma laboral de 2012 "ha favorecido en cierta medida un menos dualismo en la contratación... la reforma ha aumentado la probabilidad de salir del desempleo al empleo indefinido: la transición mensual ha aumentado debido a la reforma de un 1,7% a un 2,6%, en promedio, durante los primeros seis meses de desempleo".

Por otro lado, el documento también sentencia que la salida del empleo temporal también ha aumentado, por lo que se puede concluir que "la reforma ha supuesto un mayor dinamismo en la contratación indefinido... No obstante, debido a que la salida al empleo temporal sigue siendo, con diferencia, la opción mayoritaria, el efecto agregado de este aumento en la transición al empleo indefinido sobre el stock de trabajadores con contrato indefinido sigue siendo poco relevante", señala el informe.

Flexibilidad interna y externa

Además, a pesar de que con la reforma laboral se redujeron los costes de despido, la mayor flexibilidad interna que ha otorgado también esta reforma ha permitido a las empresas optar por esta alternativa para realizar sus ajustes, "por lo que no se detectan efectos significativos sobre la probabilidad de despido en los trabajadores indefinidos".

"Los resultados sugieren que la reforma podría ser responsable de aproximadamente un 20% de la reducción observada en la serie del desempleo desde marzo de 2012 a diciembre de 2015", aunque desde Fedea recalcan que estos datos son aproximados y deben tomarse con precaución.

A modo de conclusión y como crítica al funcionamiento del mercado laboral, los profesores sentencian que "el hecho de que todavía siga siendo casi cinco veces más probable salir del desempleo a un empleo temporal que a uno indefinido apunta a un efecto positivo pero pequeño de la reforma laboral en termino de reducción de la extrema dualidad laboral del mercado de trabajo español".

